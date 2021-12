To nie Nowy Jork, ale będą lać asfalt na Manhattanie. Kiedy otwarcie ul. Kombatantów?

Trwa remont ul. Kombatantów. Na najbliższe dni wykonawca zaplanował układanie ścieralnej, czyli ostatniej, warstwy asfaltu. Jak informuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu, w związku z tym w czwartek i piątek (9 i 10 grudnia) planowane jest wyłączenie z ruchu odcinka od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego i Armii Polskiej do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów. Zamknięte zostanie też skrzyżowania ulic: Kombatantów, Bora-Komorowskiego i Szarych Szeregów.

Trwające właśnie prace to już drugi etap przebudowy Kombatantów. Wcześniej wymieniona została nawierzchnia na odcinku od centrum handlowego Feeria do skrzyżowania z ulicami Armii Krajowej i Grota-Roweckiego. Nie jest to jedyny remont w tej części miasta, bo prace dotyczą też ul. Batalionu Zośka.