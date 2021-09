To nie żart! Zamontowali parkomat na... miejscu do parkowania

O tym niecodziennym rozwiązaniu dowiedzieliśmy się od Czytelniczki Anny z ul. Warszawskiej. Z okna bloku, który stoi między ul. Ogrodową a Szkolną zrobiła ona zdjęcie postawionego dopiero co parkomatu.

- Postawili go... na samym środku miejsca parkingowego. A przecież tych miejsc jest tu tak mało. Urzędnicy chyba zachęcają w ten sposób do dalszego parkowania na tym kawałku trawki, który jest obok - napisała nam Czytelniczka, podsyłając nam w środę 8 września zdjęcia parkomatu.