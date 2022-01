"To piękny pogrzeb" mówili mieszkańcy, którzy żegnali Grażynę Wojciechowską

- Trudno mi przypomnieć sobie pierwsze spotkanie z panią Grażynką. Dla mnie i dla większości osób, które ją znały, ona była od zawsze. Zawsze otwarta na ludzi, otwarta na ich potrzeby, skupiona na człowieku. Choć w jej stroju dominowała czerń, była niezwykle barwną postacią - mówił prezydent Jacek Wójcicki nad grobem Grażyny Wojciechowskiej. Wieloletnia gorzowska radna zmarła 3 stycznia w wieku 74 lat. Została pochowana w grobie obok zmarłego wcześniej męża. Grób znajduje się tuż przy głównej cmentarnej alei, kilkadziesiąt kroków za starą kaplicą nekropolii.

- To piękny pogrzeb! - słyszeliśmy w poniedziałek kilka razy z ust gorzowian. Część z nich pojawiła się już w południe w katedrze. To właśnie tu, od mszy świętej odprawionej przez ks. Zbigniewa Kobusa, rozpoczęły się ceremonie pogrzebowe. W świątyni przy wystawionej urnie zebrało się kilkaset osób. Radną żegnał tu Jan Tomaszewicz, dyrektor gorzowskiego Teatru Osterwy:

- Uprawiała pani bieg przez płotki. To wymagająca dyscyplina, która potęguje energię. Chyba dlatego taka energia była w pani, z tym potężnym sercem, które pani nam rozdała. Rozdała nam wrażliwość, także artystyczną - mówił w katedrze. Wspominał też sytuacje z udziałem zmarłej radnej.

- Pamiętam, że kiedyś stałem na scenie i mówiłem o naszym teatrze: Teatr imieniem... I w tym momencie padło z widowni: „Imienia!”. Będzie mi tego brakowało. Ta cisza, która będzie na premierach i przedstawieniach w teatrze, będzie dawała nam do myślenia, kogo straciliśmy. Myślę, że to pani odejście doda nam desperackiej siły, a zarazem wesprze nas w dalszym działaniu - dodawał w świątyni dyrektor teatru.