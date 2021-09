To pierwsza taka inwestycja od lat. W Witnicy powstanie nowy blok z tanimi mieszkaniami! Magdalena Marszałek

To będzie pierwszy od ponad trzydziestu lat gminny blok wielorodzinny. Witnica wybuduje nowy budynek z kilkudziesięcioma lokalami. Uda się to zrobić dzięki finansowemu wsparciu z rządowego programu Mieszkanie Plus.