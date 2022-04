To pierwsza taka stacja do tankowania w Lubuskiem. Otworzyło ją Inneko

- Rozpoczynamy eksploatację stacji do napełniania naszego taboru paliwem CNG. To stacja sprężania gazu ziemnego. Jest to pierwsza taka stacja w naszym województwie - mówił w piątek 1 kwietnia Łukasz Marcinkiewicz, prezes miejskiej spółki Inneko (zajmuje się ona m.in. odbiorem śmieci czy sprzątaniem ulic).