To raj dla łowców okazji! Co można wyszperać na pchlim targu w Gorzowie?

Nie tylko warzywa i owoce

Jak w co każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę ryneczek Jerzego w Gorzowie wypełnia się ludźmi. To miejsce znane i lubiane przez tysiące gorzowian, ale nie tylko, bo wśród kupujących znajdują się też osoby przyjezdne z okolic. Chętnie robią tu zakupy, bo atmosfera zawsze jest przyjazna, a przy okazji można potargować się z niektórymi sprzedawcami. Ale oprócz warzyw, owoców czy roślin, ważnym fragmentem targowiska są stoiska z rupieciami i starociami. Wielu bywalców targowiska co tydzień odwiedza to miejsce w poszukiwaniu ciekawych bibelotów.