Tomasz Gollob: Stal Gorzów jest zawsze drapieżna i chce wygrywać

- Po tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie z Rosjanami, wszystko w PGE Ekstralidze się zmieniło. Jeszcze w styczniu wiedzieliśmy, kto będzie wiódł prym, kto będzie mocniejszy a kto słabszy. Dziś, gdybym miał wskazać faworyta, to bym się bał. Składy są wyrównane. Zawodnicy, którzy będą mieli zastępować gwiazdy, nie do końca będą mogli przywozić tyle tych punktów, co ci najlepsi. To się wszystko bardzo mocno wyrówna. Najsłabszą drużyną miał być Ostrów. Dziś nie jest powiedziane, że to ta drużyna spadnie ligi. Nie jest też powiedziane, że Wrocław obroni tytuł mistrza Polski.