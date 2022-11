Tomasz Saska: Wolałbym, by obiekt był bardziej funkcjonalny, ale cieszę się, że w końcu jest. Chcę na nim najlepszych mistrzostw w historii

Na jakim etapie jest organizacja tych mistrzostw? Czy w tym jesiennym okresie nic nie robi się czy wręcz przeciwnie? Pytam pana jako jednego z głównych organizatorów.

Dużo się robi. Jest dużo spotkań, przede wszystkim pod względem planowania. Mamy zarys tego, gdzie i co ma być ustawione na dwóch stadionach, głównym przy ulicy Krasińskiego i rozgrzewkowym przy ulicy Wyszyńskiego. Chodzi między innymi o to, gdzie mają być ustawione kamery, gdzie ma być strefa dla prasy, dla zawodników i jakiej ma być wielkości. Poza tym zmiana tego terminu powoduje, że trzeba będzie pozmieniać terminy rezerwacji w hotelach. Warto wspomnieć, że największy hotel w Gorzowie, „Mieszko”, nadal ma być zajęty przez Ukraińców, co bardzo utrudnia nam sytuację z noclegami w mieście. Gdyby był wolny, to wszyscy pomieściliby się, a tak, to biorę pod uwagę hotele poza Gorzowem. W końcu z Barlinka, Witnicy czy Myśliborza [z tych miast, gdzie są też nowe obiekty lekkoatletyczne, jest ok. 30 min jazdy samochodem do Gorzowa – przyp. red.] szybciej można dostać się do Gorzowa, niż nieraz z jednego końca Poznania na drugi [w 2021 r. MP odbywały się w stolicy Wielkopolski – przyp. red.]. Sam będąc na tegorocznych mistrzostwach w Suwałkach mieszkałem około 20 kilometrów za miastem. To nie jest zatem problem. W każdym razie dziś nie wiemy, ile tak naprawdę przyjedzie do nas ludzi, ale trzeba liczyć ponad tysiąc osób. Samych sędziów do obsługi zawodów jest 85. A ludzi stricte pracujących przy mistrzostwach będzie około 150, łącznie z wolontariuszami. Nie liczę tu ochrony czy pracowników mediów. Jest to więc na pewno ogromna impreza. A wymogi do jej organizacji, w tym proceduralne, są niewyobrażalne. Tym bardziej, że będą relacje na żywo przeprowadzane przez telewizję. A jej wymagania są bardzo wysokie. Za to nasz stadion na razie w części ich nie spełnia. Ze względu na to, że jest po prostu kameralny. Z drugiej strony, nawierzchnię mamy światowej klasy [jest pierwszej kategorii, za to sam obiekt – trzeciej – przyp. red.]. Gdybyśmy mieli trybuny na kilkanaście tysięcy, to moglibyśmy robić mistrzostwa świata w każdej z kategorii [ostatnie mistrzostwa świata seniorów w amerykańskim Eugene były przeprowadzone na stadionie, na którym mogło zasiąść ok. 12 tys. widzów – przyp. red.]. Trochę też infrastruktura okołostadionowa utrudnia nam życie, ale musimy sobie z tym poradzić, nie mamy wyjścia.

Tak prezentował się Stadion im. Lubuskich Olimpijczyków w Gorzowie w sierpniu. Dziś niewiele on zmienił się i lipcowych mistrzostw Polski też już wiele się na tym obiekcie nie zmieni. Alan Rogalski

Wspomniał pan o spotkaniu w Gorzowie z przedstawicielami PZLA, w tym wiceprezesem związku Tomaszem Majewskim. Jaka była ich reakcja, gdy pierwszy raz pojawili się na tym nowo wybudowanym stadionie, oddanym do użytku tego lata?

Wszyscy byli zachwyceni, choć wiadomo, że są też te problemy. Ten największy dla nas to ta wspomniana realizacja telewizyjna. Kilka rzeczy trzeba będzie więc jeszcze zrobić, ale jest to wykonalne. Staniemy na głowie, by tak było. Niemniej sam stadion, też ten rozgrzewkowy, który jest położony tuż obok nowego – nawet ten stary budynek, gdzie są szatnie i siłownia – jak najbardziej spełnia wszelkie wymogi. Tomasz Majewski generalnie był zadowolony.

Nawiązując do tego budynku. Pod koniec października miasto ogłosiło, że postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budynku zaplecza sanitarno-administracyjnego, bo tak to zostało ujęte, został kolejny raz unieważniony. Z tego względu, że oferty znacząco przewyższały kwoty przeznaczone na sfinansowanie tej inwestycji. Jednak rozumiem, z tego, co pan mówi, że zawodnicy nie będą musieli przebierać się w jakichś kontenerach i stary budynek spełni swoją funkcję?

Kontenery czy bardziej namioty będą postawione, ale będą służyć czemu innemu. Miejmy na uwadze to, że nowy budynek i tak nie ma szans, by powstać do lipca [nowy budynek miałby stanąć na tzw. „górnym stadionie”, w miejscu starego zaplecza, ale wzdłuż ul. Wyszyńskiego – przyp. red.]. Z tego, co wiem, ma być następny przetarg, ale jeśli zostanie on rozstrzygnięty, z myślą taką, by budynek został wybudowany w przyszłości. Za to ten, który jest, jak mówiłem, jeszcze spełnia swoje funkcje. Fakt, ma już swoje lata. Co więcej, od początku nie został zrobiony najlepiej, bo nie było w nim przewidzianych bardzo wiele rzeczy. Ale są szatnie, toalety, siłownia czy inne pomieszczenia. To na pewno wystarczy na mistrzostwa. Oczywiście, trzeba go odświeżyć. Niemniej proszę raz jeszcze zwrócić uwagę, że gdybyśmy rozpoczęli budowę nowego teraz, to wtedy dopiero musielibyśmy ratować się kontenerami. Tak się pewnie nie stanie, bo pamiętajmy, że inflacja jest tak duża, iż kolejne przetargi nie udają się. Z drugiej strony, nie jesteśmy z tego zadowoleni, bo sam chciałbym mieć na przykład salę konferencyjną na miejscu już teraz. A tak niestety nie będzie.