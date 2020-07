Top 10 najpiękniejszych miejsc Gorzowa, czyli gdzie się wybrać, nie ruszając się z miasta

Denerwują Was zaśmiecone gorzowskie ulice czy parki? Smucą zaniedbane kamienice? A gdyby tak Gorzów mógł się składać tylko z pięknych miejsce, to jakie by to były? W naszym zestawieniu znalazło się i muzeum w Gorzowie, i błonia przy filharmonii, i Gorzowskie Murawy. Co jeszcze? Sprawdźcie i koniecznie zobaczcie!

