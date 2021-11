Torowisko w Gorzowie. Na 100 metrach są aż trzy różne nawierzchnie

To nie żart! W samym centrum miasta, na odcinku 100 metrów będą trzy różne nawierzchnie torowiska tramwajowego. A na odcinku około 200 metrów... nawet cztery. Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć?

W to, co powstaje na wysokości Arsenału, aż trudno uwierzyć. A to dzieje się naprawdę! Między skrzyżowaniem przy katedrze a kawiarnią Letnia torowisko tramwajowe będzie istną mozaiką. Tak, tak! Na krótkim odcinku będzie miało aż kilka różnych nawierzchni. Nie wierzycie? Zobaczcie to na własne oczy, gdy będziecie w centrum lub zerknijcie na nasze zdjęcia.

Dziki parking z dwóch nawierzchni

Od maja zeszłego roku przebudowywana jest ulica Chrobrego. Nie w całości, bo jej niewielką część w pobliżu katedry przebudowano niedawno.

Gdy w latach 2018-2020 robiona była ul. Sikorskiego, to Chrobrego przebudowano mniej więcej do skrzyżowania z ul. Pocztową. Przy okazji zbudowano przystanek tramwajowy. Jest on na wysokości przystanku autobusowego koło Arsenału. Na razie nie zatrzymał się przy nim żaden tramwaj, więc służy on za... „dziki parking”. I to w samym sercu miasta!

Co ciekawe, już przy samym przystanku torowisko ma dwie różne nawierzchnie. Bliżej skrzyżowania z Sikorskiego jest ona asfaltowa (co, oczywiście, jest zrozumiałe, bo obok jeżdżą samochody).

W połowie przystanku torowisko jest już jednak z prefabrykatów. Są takie same jak na ul. Sikorskiego w stronę Rolnika. Podkłady są charakterystyczne, bo faktura nawierzchni stylizowana jest na kostkę brukową. Takie podkłady na Chrobrego są ułożone od połowy przystanku do wysokości Przemysłówki, gdzie zakończył się poprzedni remont. I znacznie wykraczają poza długość przystanku.

Nowe podkłady gładkie jak stół

Teraz trwa kolejna przebudowa, a w ostatnich dniach układano torowisko z prefabrykatów na wysokości Arsenału. Myślicie, że będzie takie samo, jak przy przystanku? A gdzie tam! Podkłady są gładkie jak stół. Na odcinku około 100 metrów będzie to już trzeci rodzaj nawierzchni torowiska.

To jeszcze nie wszystko, bo na odcinku około 200-300 metrów nawierzchnie tego samego torowiska będą nawet cztery. Na odcinku od kawiarni Letnia w stronę Borowskiego pomiędzy torami będzie kostka. O nią jednak nie ma się co czepiać, bo posłuży za nawierzchnię deptaka.