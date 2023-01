Tory skręcą w kierunku ul. Jancarza. To początek nowej linii tramwajowej w Gorzowie

We wtorek 10 stycznia informowaliśmy o tym, jak ma wyglądać przebudowana ul. Dworcowa (pisaliśmy o tym w tekście: Dworcowa w Gorzowie zmieni się nie do poznania. Będzie na niej deptak, nowy przystanek. A jak będą jeździć samochody? ). W artykule wspomnieliśmy też, że tory będą skręcać z Dworcowej w prawo, a więc na teren, który w grudniu został oczyszczony z dawnych budynków kolejowych. Teraz o tym rozwiązaniu wiemy jeszcze więcej.

Pasażerowie jadący w przyszłości tramwajem do dworca kolejowego, będą wysiadali na przystanku, który powstanie tuż przed dzisiejszym skrzyżowaniem ul. Dworcowej z ul. Jancarza. Przystanek zostanie zlokalizowany mniej więcej na wysokości baru Agata (z jednej strony ulicy) a sklepem Żabka (z drugiej, po przekątnej). Tory tramwajowe będą biegły jednak dalej. Przetną ul. Jancarza i zostaną poprowadzone łukiem w stronę zachodnią, czyli na tereny po wyburzonych budynkach PKP. Przez pewien czas nie będą one jednak wykorzystywane.

Przebudowa ruszy wiosną

W Polsce tramwaje dwusystemowe nie funkcjonują, bo nie ma jeszcze uwarunkowań prawnych. W Europie pojawiają się one coraz częściej. Pozwalają dojechać pasażerom z terenów podmiejskich (gdzie jeżdżą pociągi) bezpośrednio do centrów miast (gdzie jeżdżą tramwaje). Taki sposób podróżowania jest już m.in. w niemieckich Karlsruhe czy Kassel.

W Gorzowie już wytyczono nawet trasy, którymi miałby on kursować. Tramwaj dwusystemowy miałby dojeżdżać - po odbudowaniu części linii kolejowej miedzy Gorzowem a Baczyną - do strefy ekonomicznej.