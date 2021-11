Totalna demolka na Słonecznej. Ulica przechodzi totalną metamorfozę!

Ulica Słoneczna bez dwóch zdań była jedną z najbardziej zniszczonych ulic w Gorzowie. Przejeżdżające samochody co kawałek zahaczały o dziury, a piesi mieli nie lada wyzwanie, by przejść z punktu A do punktu B chodnikiem... Bywały nawet takie miejsca, gdzie zamiast płyt chodnikowych był... piach. Ale! Niebawem to się zmieni! Na remont ta ulica czekała... kilkadziesiąt lat. Prace trwają na całym jej odcinku, czyli od skrzyżowania z Olimpijską do skrzyżowania z ul. Plac Słoneczny. Wzdłuż ulicy ma się pojawić się także około 100 miejsc parkingowych, nowe oświetlenie, chodniki i ławki. Jak przebiegają prace w tym miejscu? Zobaczcie! Przeczytaj też: Czy to już zima? Sprawdź, jaka jest prognoza pogody na najbliższe dni WIDEO: W Gorzowie kilka ulic odzyska dawny blask

Sandra Soczewa