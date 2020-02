Tragedia pod Strzelcami Krajeńskimi. Zginęła 34-letnia kobieta [ZDJĘCIA]

Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a dwie kolejne zostały przewiezione do szpitala na badania. To bilans czwartkowego (20 lutego) wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 156 pod Strzelcami Krajeńskimi.

W czwartek, kilkanaście minut przed godziną 16, policjanci ze Strzelec Krajeńskich dostali zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 156 na odcinku Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn. Osobowy hyundai czołowo zderzył się z autobusem. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. - Na miejscu śmierć poniosła 34-kobieta, która kierowała osobówką. Autobusem natomiast podróżowało pięć osób: dwie z nich zostały przewiezione na badania do szpitala – informuje mł. asp. Tomasz Bartos, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. Po zakończeniu akcji ratunkowej, policjanci pod nadzorem prokuratora, zajęli się wyjaśnianiem okoliczności wypadku. Dużo pracy mieli również do wykonania strażacy, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu kierowali akcją ratowniczą i zabezpieczali miejsca zdarzenia. Droga na odcinku Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn przez blisko cztery godziny była zablokowana, dlatego policjanci wyznaczyli objazdy. Niestety to już czwarta osoba, która zginęła w tym roku w wypadku na ternie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. - Na te chwilę nie znamy jeszcze przyczyny tej tragedii. Jednak po raz kolejny przypominamy o zachowaniu pełnej koncentracji na drodze i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego – dodaje mł. asp. Tomasz Bartos. oprac. Paweł Wańczko, źródło: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj. Zobacz też: Pijany kierowca spowodował wypadek. Zginęły dwie kobiety. Lubuska policja zapowiada walkę z pijanymi kierowcami Wideo