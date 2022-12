Tragedia w Lubuskiem. W wypadku zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką

Tragiczny wypadek na DK 27

Do tragedii doszło przed godziną 15. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Bieniów, między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami. Droga krajowa nr 27 jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy drogami lokalnymi.

Wypadek na prostym odcinku drogi

Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. - Trwa akcja ratunkowa - mówi nam mł. kpt. mgr inż. poż. Paweł Brela, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Żarach. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają m. in. dokładny przebieg tego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wtedy doszło do zderzenia.