Tramwaj do szpitala przy ul. Dekerta? Taka jest koncepcja!

Jak to możliwe, by tramwajem dojechać do szpitala i to z miast oddalonych od Gorzowa o około 30 km?! Gorzów oraz gminy wchodzące w skład Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego (tworzą go: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Strzelce Kraj., Witnica i Kostrzyn) chcą uruchomić tramwaj dwusystemowy. To pojazd, który jest połączeniem zwykłego tramwaju z szynobusem. Dzięki temu, że może się on poruszać po torach kolejowych i tramwajowych, jest w stanie zapewnić komunikację terenów w mieście oraz na terenach podmiejskich. Tramwaje dwusystemowe działają już w Niemczech i we Francji. W Polsce nie są one jeszcze usankcjonowane prawnie. Gorzów z sąsiadami chce takie rozwiązanie wprowadzić jednak także na północy Lubuskiego.