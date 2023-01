Tramwaj wzdłuż ul. Jancarza w Gorzowie. A może pójść (czyli pojechać) jeszcze dalej...? |KOMENTARZ

W najbliższym roku tor tramwajowy ma zostać pociągnięty do miejsca, w którym do grudnia stały byłe budynki kolejowe

Tory tramwajowe mają sięgnąć ulicy Jancarza i przyszłego centrum przesiadkowego. A może by tak przy okazji pociągnąć tory do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i Estkowskiego?

„No i to jest dobry pomysł”. Tak jeden z Czytelników skomentował to, o czym napisaliśmy we wczorajszej GL. Już w lutym Gorzów rozpisze przetarg na pierwszy etap budowy centrum przesiadkowego. Ma ono powstać w miejscu po wyburzonych w grudniu byłych budynkach kolejowych. W pierwszym etapie przebudowana ma zostać ul. Dworcowa oraz zbudowane będą zatoki dla autobusów. Przy tej okazji tych wszystkich prac miasto chce położyć tory kolejowe, które z ul. Dworcowej skręcać będą w prawo, czyli w stronę ul. Jancarza.

Jak mówi wiceprezydent Iwona Olek, tory mają zostać położone, bo miasto myśli przyszłościowo. Torowisko specjalnie będzie sąsiadować z torami kolejowymi, by kiedyś mogło zostać z nimi połączone. Tak, tak, to nie żadna pomyłka. Gorzów myśli bowiem o tramwaju dwusystemowym, czyli takim pojeździe, który jest połączeniem szynobusu i zwykłego tramwaju. I właśnie to chwali Czytelnik.

Pojechałbym (tramwajem) dalej

Choć po przebudowie Dworcowej przystanek końcowy będzie pomiędzy Żabką a pobliskim barem mlecznym, położenie torów w kierunku Jancarza przyda się w drugim etapie prac nad węzłem przesiadkowym. Gdy już obok zatok autobusowych będą powstawać kasy i toalety, to będzie mógł też powstać przystanek.

Takie rozwiązania to tylko część pomysłów na tramwaje w tym miejscu. Ja, a także część gorzowian, poszedłbym jednak dalej. Przy okazji drugiego etapu budowy centrum przesiadkowego pociągnąłbym torowisko do wylotu z Jancarza w ul. Sikorskiego i skrzyżowanie z Estkowskiego. Dlaczego?

Tramwaje nie będą się dublować

Dziś w ulicę Dworcową, a więc i pod przyszły węzeł można wjechać tramwajem (gdyby tylko były linie na dworzec) tylko z jednego kierunku - jadąc od strony centrum. Dla tramwajów jadących z Wieprzyc nie ma takiej możliwości.

Pociągnięcie torów wzdłuż całej ul. Jancarza dałoby parę innych rozwiązań. Docelowo nie trzeba byłoby utrzymywać linii 4 i 5, które dojeżdżać będą z Manhattanu i Piasków. Z biegnącego półkolem po Dworcowej i wzdłuż Jancarza torowiska mogłyby bowiem korzystać linie 1 i 2. Wystarczyłoby, że jadąc od centrum skręciłyby w Dworcową, a jadąc od Wieprzyc - w Jancarza.

Tym półkolem tramwaje nie musiałyby nawet jeździć przy każdym kursie, ale jedynie przy okazji przyjazdu i odjazdu autobusów i tramwajów. Kilkanaście milionów złotych, jakie kosztowałoby połączenie torowisk na Jancarza i Sikorskiego, zwróciłoby się pewnie po kilku latach. Tramwajowe „czwórki” i „piątki” nie dublowałyby się bowiem z „jedynkami” i „dwójkami”.

