Tramwaj znów jeździ po Gorzowie. Kiedy go znów zobaczysz?

1 lipca – od tego dnia prawdopodobnie tramwaje będą wozić pasażerów. W czwartek 16 kwietnia – dokładnie po 929 dniach przerwy - przez centrum miasta przejechał stary „helmut”. Sprawdzał nowe torowisko.

- To wiekopomna chwila. Po długim czasie w końcu mamy przejazd tramwaju – cieszyła się w czwartek rano pani Katarzyna. Po raz pierwszy od pięciu tygodni w centrum miasta było więcej uśmiechu i życia. Ludzie wychodzili z aparatami i telefonami, by robić zdjęcia i filmiki. Nic dziwnego. Około 8.30 z zajezdni wyjechał tramwaj. Numer boczny 268. Prowadził go motorniczy Henryk Drabina. Tuż przed 9.00 wjechał on na nowe torowisko, które zaczyna się w okolicy Rolnika.

- Fajnie się jedzie. Tylko trochę wolno – śmiał się w rozmowie z naszym dziennikarzem pan Henryk.

Tramwaj jechał w spacerowym – dosłownie - tempie, bo przeprowadzano nim tzw. test obciążeniowy. Powoli dobiega końca przebudowa ul. Sikorskiego, jest już ułożone nowe torowisko. Trzeba było więc sprawdzić, czy wszystko zostało zrobione jak należy.

Bimba jak nowa - To jest stara bimba? – dziwiła się jedna z kobiet, która przechodziła obok kilkudziesięcioletniego helmuta.

- Stara… Ale wygląda jak nowa – odpowiadał jej Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, który brał udział w przejeździe. Co się zmieniło? Tramwaje nie wożą pasażerów od 1 października 2017 r. Od tamtego czasu MZK odnowiło stare bimby. Podobnie jak autobusy i 14 nowych tramwajów Twist z bydgoskiej Pesy, są one teraz w kolorze zieleni wiosennej. Nasz dziennikarz brał udział w części przejazdu tramwajem. Wrażenia? Na nowym torowisku nie czuć drgań. Jest też ciszej. Różnice są też na samym torowisku.

Jeśli ktoś będzie jechał tramwajem w kierunku Manhattanu i wsiądzie koło „bułek z pieczarkami”, będzie musiał się przyzwyczaić, że tramwaj nie zatrzyma się już na wysokości Rossmanna, ale tuz przy tablicy z nekrologami koło katedry. Różnica będzie też na samym przejeździe przez skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Chrobrego. Przed przebudową tory szły prosto. Teraz biegną nieco na ukos. To dlatego, że miasto zdecydowało się na nowe lokalizacje przystanków. Przed przebudową Sikorskiego przystanek był „przed” skrzyżowaniem, teraz jest „za” skrzyżowaniem. Jeśli wiec ktoś będzie jechał w kierunku Wieprzyc, to będzie musiał wsiąść do tramwaju na wysokości Rossmanna.

1 lipca? „Dziś nawet podatki nie są pewne” Bimba sprawdzała torowisko na całej jego długości. Gdy tramwaj przejeżdżał koło urzędu miasta, z okna swojego gabinetu do motorniczego i pracowników MZK machał także prezydent Jacek Wójcicki. - Bardzo się cieszę, że w końcu tramwaj wyjechał na przejazd – mówił nam później w rozmowie telefonicznej. Przy okazji potwierdził to, co wcześniej słyszeliśmy nieoficjalnie. Tramwaje do regularnego wożenia pasażerów mają wrócić 1 lipca. Byłby to swego rodzaju prezent dla mieszkańców z okazji przypadających na 2 lipca urodzin miasta. Podkreślmy jednak, to data prawdopodobna. - Dziś mamy takie czasy, że nawet podatki nie są pewne – mówił prezydent Wójcicki.

Skutki koronawirusa widzi także MZK. – Liczba pasażerów spadła o 70-80 proc. – usłyszeliśmy od Romana Maksymiaka, prezesa przewoźnika.

Dodajmy: gdy tramwaje powrócą, będzie funkcjonowała jedynie linia nr 1. Linie na Piaski wciąż będą zawieszone z powodu przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I. Jeśli w czwartek nie widzieliście przejazdu tramwaju po nowym torowisku, nic straconego. W piątek 17 kwietnia przeprowadzany będzie przejazd odbiorowy. Na tory wyjedzie nowiusieńki Twist. W centrum miasta należy się go spodziewać pomiędzy 10.00 a 10.30. Czytaj również:

