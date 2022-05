Tramwaje na Piaski mają wrócić 1 sierpnia. Powrócą też helmuty

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie chce, by linie obsługujące osiedle Piaski wróciły do wożenia pasażerów już od 1 sierpnia. Na linii nr 2 mogą ponownie jeździć helmuty.

- Jeśli inwestycja zakończy się w terminie, a torowisko przejdzie odbiory techniczne, będziemy mogli wrócić do kursowania tramwajów na Piaski już od 1 sierpnia - mówi nam Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. Oznacza to, że linie nr 2 i 3 wróciłyby do obsługiwania Piasków po 58 miesiącach przerwy. Po raz ostatni tramwaj pojechał na Piaski przed północą 30 września 2017, gdy odbył się pożegnalny przejazd helmutów.

Tramwaje na pętlę przy ul. Kazimierza Wielkiego pierwotnie miały wrócić 1 lipca 2022. Jak już pisaliśmy w kwietniu, ta data jest jednak nieaktualna. Miasto zdecydowało bowiem o przebudowie skrzyżowania ulic: Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Roosevelta i al. ks. Andrzejewskiego, a prace te dołączono do przebudowy „traktu królewskiego”. Mają się one zakończyć w połowie lipca. Po zakończeniu przebudowy torowiska trzeba będzie jeszcze przeprowadzić jego testy. W MZK twierdzą, że wyrobią się z nimi do końca lipca.

Wymieniono 90 proc. torów

Pomiędzy ścisłym centrum a pętlą na Piaskach wymieniono około 90 proc. torów. W 2019 roku, przy okazji przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego, wymienione zostało torowisko niemal od pętli po skrzyżowanie z ul. Chodkiewicza. W ostatnich dwóch latach, przy okazji przebudowy ulic: Chrobrego i Mieszka I, wymienione zostały szyny na odcinku od Arsenału do skrzyżowania pomiędzy budynkiem sądu a pałacykiem ślubów. Aktualnie trwa wymiana torowiska na samym skrzyżowaniu oraz na części od skrzyżowania do pałacyku ślubów. Bez zmian pozostało torowisko na samej pętli na Piaskach.

Wrócą helmuty

Co ciekawe, na Piaski pasażerów znów mogą wozić helmuty. Tak, tak, to nie pomyłka.

Nowych tramwajów z bydgoskiej Pesy mamy w Gorzowie czternaście sztuk.

- I właśnie tyle tramwajów potrzeba maksymalnie do obsłużenia wszystkich trzech linii - mówi Roman Maksymiak, prezes MZK. - Zdarzają się dni, że wszystkie nowe tramwaje są sprawne, ale są też dni, że kilka z nich musi zostać w zajezdni. Ostatnio mieliśmy dzień, że m.in. po różnych kolizjach wyłączone z użytkowania były aż cztery Pesy. I właśnie wtedy, gdy na tory nie będą mogły wyjechać nowe tramwaje, będziemy sięgać po helmuty - mówi szef gorzowskiego przewoźnika. Kilkudziesięcioletnie tramwaje przeszły - jak mówią w MZK - estetyzację, a więc zostały pomalowane na taki sam jasnozielony kolor, w jakim od kilku lat jeżdżą autobusy i tramwaje Pesy. Odświeżone zostały także ich wnętrza.

- Helmuty obsługiwać będą linię nr 2, czyli będą jeździć z Wieprzyc na Piaski i z powrotem. Linię nr 3 obsługiwać będą Pesy - mówi R. Maksymiak.

Tramwaj przegoni kierowców?

Powrót tramwajów na Piaski jeszcze w sierpniu ma swoje uzasadnienie.

- Mieszkańcy, a w szczególności kierowcy, odzwyczaili się od tego, że jeżdżą tramwaje. Na deptaku dziś parkują samochody i spodziewamy się, że nie raz i nie dwa będą one tarasowały przejazd tramwaju. Lepiej więc takie kłopoty mieć w wakacje, niż po rozpoczęciu roku szkolnego. Nie ma nic lepszego od przypominania, że wracamy do dawnego ruchu niż jeżdżące tramwaje - mówi Roman Maksymiak.

Powrót tramwajów na Piaski nie będzie jedynym w najbliższych miesiącach i latach. Po zakończeniu rozbudowy drogi krajowej nr 22 tramwaje znów dojeżdżać będą na Manhattan (zamiast pętli Silwana będą krańcówki przy ul. Fieldorfa-Nila). A gdy wyremontowana zostanie ul. Dworcowa, w planach jest także przywrócenie linii na dworzec. Czytaj również:

