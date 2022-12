Tramwaje są duże i ciężkie. Ale kierowcy w Gorzowie wciąż ich nie zauważają Magdalena Marszałek

Kolizje samochodów z tramwajami należą do najbardziej niebezpiecznych. To dlatego, że tramwaj wypełniony pasażerami waży około czterdziestu ton, więc w starciu z takim kolosem osobowe auto nie ma żadnych szans. Gorzowscy kierowcy niby to wiedzą, a mimo to regularnie pod tramwaje wjeżdżają.