Tramwaje w Gorzowie dopiero co powróciły. W wakacje... zostaną w zajezdni! Na chwilę...

- Czy to prawda, że tramwaje wracają tylko na chwilę? – zagadnął naszego reportera jeden z pasażerów pierwszego liniowego tramwaju po powrocie. W czwartek o 12.22 wyjechał on z Wieprzyc i pojechał w stronę pętli Silwana, a po nim na tor wyjechały kolejne tramwaje linii nr 1.

Planowaną przerwę w kursowaniu tramwajów potwierdza nam Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie. - Rzeczywiście, planowane są krótkie przerwy w kursowaniu tramwajów. Będą one związane z pracami przy wiadukcie na Zatorze, jakie przeprowadzane są przy okazji przebudowy ul. Kostrzyńskiej. Przerwy w kursowaniu tramwajów nie będą jednak dłuższe niż kilka dni – mówi GL Ciepiela. Kiedy one nastąpią? – Dokładnego terminu jeszcze nie ma. Będzie to jednak w wakacje – dodaje rzecznik.

Przebudowa ul. Kostrzyńskiej oraz fragmentu al. 11 Listopada rozpoczęła się w maju 2018 r. i trwa do dzisiaj. Większość prac drogowych jest już zrobiona. Prace przy wiadukcie (jest na wysokości ul. Plac Słoneczny) wiążą się też z budową od zera podjazdu pod wiadukt. Pierwotnie cały remont miał zakończyć się we wrześniu 2019 r., później termin został przesunięty do końca zeszłego roku. Teraz okazuje się, że prace mogą potrwać jeszcze co najmniej do jesieni.