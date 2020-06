Tramwaje w Gorzowie. Szczegóły ich powrotu od 2 lipca

Od czwartku 2 lipca, po 1005 dniach przerwy, tramwaje znów będą wozić pasażerów. Po nowych torowiskach będą jeździły nowe Twisty.

- Pierwszy „liniowy” tramwaj wyjedzie z pętli na Wieprzycach o 12.22. Do pętli na Manhattanie będzie jechał 29 minut – mówi nam Leszek Stodolniak z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Rozmawiamy z nim o powrocie tramwajów na gorzowskie torowiska. Nastąpi to już w najbliższy czwartek – 2 lipca.

Data powrotu nie jest przypadkowa, bo to… „urodziny” miasta. Gorzów został założony 2 lipca 1257 r. Za kilka dni minie więc 763 lata od tego wydarzenia. Powrót tramwajów ma być swego rodzaju prezentem dla mieszkańców. Tym bardziej, że z powodu epidemii w tym roku zostały odwołanie Dni Gorzowa. 1005 dni przerwy Po raz ostatni tramwaje woziły pasażerów 30 września 2017 r. Oznacza to, że wracają po 1005 dniach przerwy. Ten „powrót” można wziąć nawet w cudzysłów. Jeszcze trzy lata temu po Gorzowie jeździły poczciwe helmuty. Tak nazywa się tramwaje Düwag 6EGTW, które pochodziły z lat 60. Teraz na tory wyjadą zupełnie inne wozy. To Twisty pochodzące z bydgoskiej Pesy. Mają 24,2 m długości oraz 2,4 m szerokości i rozpędzają się do prędkości 70 km/h. Do każdego z nich zmieści się 170 osób, z których 56 będą miały miejsca siedzące.

W czasie przejazdu będzie można skorzystać z wi-fi, a kto będzie chciał podładować telefon, będzie mógł podłączyć się do gniazdka USB (trzeba mieć jednak własny kabelek). W każdym tramwaju jest też monitoring, klimatyzacja, elektroniczny system informacji pasażerskiej. Taki wóz jednak kosztuje. 6,25 mln zł za sztukę. Gorzów sztuk kupił 14. Wydał 87,5 mln zł.

Wraca linia nr 1 Od czwartku tramwaje będą woziły pasażerów na trasie linii nr 1, czyli z Wieprzyc do „Silwany”.

- A więc jednak będą jeździć do samej pętli? – dopytywała Czytelniczka Małgorzata, gdy poinformowaliśmy w GL o powrocie tramwajów.

- Na razie tramwaje będą dojeżdżały do pętli, bo na ul. Walczaka jeszcze nie rozpoczęły się prace nad rozbudową drogi – mówi L. Stodolniak z MZK. Gdy od ronda Gdańskiego w kierunku granic miasta będzie już powstawała druga nitka ul. Walczaka, tramwaje swój końcowy przystanek – tak jak wcześniej planowano - będą miały na wysokości ul. Dowgielewiczowej.

Tramwaj co kilka(naście) minut Jak będą kursowały tramwaje po powrocie? W ciągu dnia, w różnych częściach torowiska między Wieprzycami a Manhattanem, będzie znajdowało się aż dziewięć wozów. – W godzinach szczytu tramwaje będą kursowały co 8 minut, poza godzinami szczytu – co 12 minut, ale po 17.00 będą jeździły w takcie co 15 minut – mówi Stodolniak. Ostatni kurs z Wieprzyc będzie około 22.30, a ostatni z pętli „Silwana” – około 23.00. - W godzinach szczytu tramwaje będą kursowały co 8 minut - mówi Leszek Stodolniak z MZK. W związku z powrotem tramwajów zawieszona będzie zastępcza linia autobusowa T1. Ostatni kurs zrobi 2 lipca około 13.00, gdy już zaczną jeździć tramwaje. Cały czas będzie jednak jeździła linia T2 łącząca Piaski z centrum. Na razie jej przystanek końcowy – tak jak dotychczas - będzie przy ul. Orląt Lwowskich, a początkowy przy bibliotece wojewódzkiej.

Z przesiadką na tramwaj nie powinno być problemu. Rozkłady jazdy zostały tak przygotowane, by na przejście między autobusem i tramwajem były w tej części miasta co najmniej 3-4 minuty. Gdy zakończy się przebudowa ul. Sikorskiego, T2 będzie jeździć m.in. koło Arsenału.

Linie nr 2 i 3 powrócą na tory, gdy zakończy się przebudowa ulic: Chrobrego i Mieszka I. Prace m.in. nad wymianą torowiska mają na nich potrwać do października 2021 r.

