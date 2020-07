Tramwaje w Gorzowie znów jeżdżą. Na ich powrót czekały tłumy!

Tramwaje oficjalnie wróciły parę minut po południu. Wjechały na deptak na ul. Sikorskiego, by na krótkim odcinku przewieźć wszystkich oficjeli. My o tej porze wybraliśmy się jednak na Wieprzyce. Gdy w centrum trwały oficjalne uroczystości, to stąd w swoją pierwszą liniową trasę o 12.22 wyruszał tramwaj linii nr 1. To właśnie on jako pierwszy przejechał całą trasę z Wieprzyc do pętli Silwana i z powrotem.