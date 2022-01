Trasy spacerowe do 37 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Urokliwe trasy na weekend 29 - 30 stycznia?

Spacerem z Gorzowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 37 km od Gorzowa Wielkopolskiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 11,66 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 603 m

Trasę spacerową mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego poleca Deiv

Trasa prowadzi lasami przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W leśniczówce Mszaniec w latach 60. ubiegłego stulecia częstym gościem był Włodzimierz Korsak (pisarz, przyrodnik, rysownik, malarz, fotografik). Podążając dalej lasami, dochodzimy do Hubertówki - tu można odpocząć, rozpalić ognisko lub grilla.

