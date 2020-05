Trawa już tak często pod kosę w Gorzowie nie pójdzie!

- Chciałabym zaapelować, aby ograniczyć koszenie trawy. U nas tylko trochę deszczu popadnie i trawa podrośnie, to już biorą się za jej koszenie. Jestem na to już trochę zdenerwowana. No, bo jak często można słuchać kosiarek przez okno! – mówiła nam we wtorkowe południe 26 maja pani Krystyna, nasza Czytelniczka z ul. Warskiego na Piaskach.

Mamy dla niej dobrą wiadomość: miasto właśnie zmienia podejście do koszenia traw.