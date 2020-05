Trawa z rolki na Piaskach nawet psu się nie podobała

Trawa z rolki została ułożona na skarpie, która jest w pobliżu pętli tramwajowej. Zrobiono to, bo wcześniej w tym miejscu trwał remont ul. Kazimierza Wielkiego. Do listopada 2019 wymieniana była nie tylko nawierzchnia, ale również chodniki. I jak to przy okazji prac budowlanych bywa, roboty odbiły się na pobliskim trawniku.