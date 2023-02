Trener Stali Gorzów: Wrócić do serii wygranych i zapomnieć o tym, co stało się we Wrocławiu

Na przedmeczowej konferencji prasowej, trener stalowców Oskar Serpina odniósł się do feralnego meczu ze Śląskiem.

- Jesteśmy bardzo rozżaleni, zaraz po meczu sami nie rozumieliśmy, jak mogło do tego dojść – mówił szkoleniowiec. - Pierwszy raz w szatni panowała cisza. Nie przystoi nam przegrywać tak dużą różnicą bramek i to w tak ważnych meczach. Czasami w sporcie jednak tak się dzieje, że nie wszystko można zaplanować, to był zdecydowanie nasz słabszy dzień. Rozegraliśmy katastrofalne zawody, jeśli chodzi o atak. Obrona nie stała na złym poziomie mimo, że po naszych stratach w ataku wrocławianie wykorzystywali swoje kontry. Już raz przeanalizowaliśmy ten mecz, chcemy zrobić wszystko, by takie spotkanie już nam się nie przytrafiło. Byliśmy szczególnie zmotywowani przed meczem, ale coś nie wyszło, czasami tak w sporcie bywa. Teraz pozostaje nam wrócić do serii wygranych i jak najszybciej zapomnieć o tym, co stało się we Wrocławiu, potraktować to, jak wypadek przy pracy. Mecz z Nielbą będzie dobrą okazją do rehabilitacji.