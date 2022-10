Trener żużlowców Stali Gorzów Stanisław Chomski wyróżniony „Szczakielem": Teraz nie wypada mi odchodzić

- Nie ukrywam, to bardzo miłe, szczególnie, gdy głosują kibice. Czy to daje „kopa” do dalszej pracy? Każde wyróżnienie daje do myślenia. Jeśli cię doceniają, to nie można spocząć na laurach i przejść wobec tego obojętnie. To wyróżnienie jest możliwe również dzięki współpracy z zawodnikami i całym sztabem, bo klub dziś działa jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo. Tak to postrzegam. Jeśli się weszło na pewien poziom, trzeba się na nim utrzymać. Rywalizacja między menedżerami też jest ciekawa, ale trzeba walczyć, by swoją pracą można motywować też innych.