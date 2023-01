Truskawki czy szparagi? Co będzie jeść Gorzów na Nocnym Szlaku Kulinarnym?

- To Wasze głosy rozstrzygną, czy 16-17 czerwca będą czarowały smakiem szparagi czy truskawki - mówią do gorzowian organizatorzy Nocnego Szlaku Kulinarnego. To impreza, która w tym roku będzie miała trzecią edycję, a jest wzorowana na kultowym gorzowskim Nocnym Szlaku Kulturalnym.

Tak jak podczas szlaku kulturalnego mieszkańcy odwiedzają miejsca związane z kulturą, tak ideą Nocnego Szlaku Kulinarnego jest odwiedzanie punktów gastronomicznych, które w czasie imprezy łączy ten sam produkt, na bazie którego restauratorzy przygotowują dania czy desery. W pierwszej edycji trzeba było zrobić danie z użyciem miodu, w zeszłym roku - z użyciem ziemniaka. W tym roku będą to natomiast truskawki lub szparagi. Co konkretnie? O tym zdecydują mieszkańcy.

Truskawki czy szparagi? Jak zagłosować na Nocny Szlak Kulinarny?

Głosowanie nad wyborem produktu rozpoczęło się we wtorek 17 stycznia (głos możesz oddać TUTAJ).

Potrwa ono do 31 stycznia 2023 do godz. 22.00.

Poprzednie dwie edycje Nocnego Szlaku Kulinarnego odbyły się we wrześniu, ale w tym roku impreza odbędzie się w czerwcu. Dzięki temu można było wziąć pod uwagę produkty sezonowe - takie jak właśnie szparagi czy truskawki.