Trwa budowa mostu w Łupowie. Kierowcy narzekają i na koniec prac jeszcze poczekają

Prace potrwają do sierpnia

Most w Łupowie to ważny i często uczęszczany fragment drogi wojewódzkiej łączącej Gorzów z Kostrzynem. Miał już jednak swoje lata, a ponieważ nigdy wcześniej nie przechodził poważnego remontu, był w opłakanym stanie. Zniszczona i mocno skorodowana konstrukcja nie nadawała się do modernizacji, dlatego podjęto decyzję o rozbiórce oraz wybudowaniu zupełnie nowego obiektu. Prace rozpoczęły się na początku lutego. Pierwotnie zapowiadano, że mają potrwać do końca czerwca, ale jak się okazuje będzie to dopiero sierpień.