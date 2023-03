Trwa już Giełda Płyt Winylowych. Widzieliśmy album za... 1 059 zł. Są też inne perełki

To miejsce odwiedzi pewnie wielu miłośników muzyki. I to każdego rodzaju – od jazzu i rocka po disco czy metal. Na parterze Nova Park – tuż przy wejściu od strony dominanty – odbywa się Giełda Płyt Winylowych. Potrwa ona tylko dwa dni. W piątek 10 marca i w sobotę 11 marca można ją odwiedzić od 9.00 do 21.00.

- Mamy tysiące płyt winylowych, kompaktowych oraz kaset – mówił nam w piątkowe południe Kamil Jakubczyk z firmy Gramofono, która organizuje giełdę.