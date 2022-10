Trwa Tydzień Mediacji. W Gorzowie można skorzystać z bezpłatnych porad Magdalena Marszałek

Pomagają załagodzić spory i dojść do porozumienia zanim sprawa trafi na wokandę. Do tego, aby zamiast z rozstrzygnięć sędziego korzystać z pomocy mediatorów zachęcać ma trwający właśnie Tydzień Mediacji. To ogólnopolska akcja popularyzująca polubownych metod rozwiązywania konfliktów.