Trzeba naprawić gniazdko? Pomogą. I to za darmo!

Co to jest „Złota Rączka dla Seniorów”? To program, który zapewnia bezpłatną pomoc w drobnych naprawach domowych.

– Zakres pomocy obejmuje naprawy, które nie wymagają natychmiastowej specjalistycznej wiedzy lub uprawnień oraz takie, które nie pociągają za sobą dużych nakładów finansowych. Chodzi m.in. o wymianę żarówek, obsadzenie lub wymianę wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych, drobne usługi hydrauliczne, naprawę zamków, montaż i demontaż mebli czy drobne prace malarskie – informuje Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji.

Z programu skorzystać mogą mieszkańcy miasta, którzy skończyli 60 lat, nie są aktywni zawodowo. Na pomoc mogą liczyć zwłaszcza osoby samotne i niepełnosprawne.

„Złota Rączka dla Seniorów” funkcjonuje w Gorzowie dopiero od zeszłego roku (przyjęcie programu poparli radni). Od końca marca do grudnia skorzystało z niego około 330 osób. Odpowiadała za niego fundacja Pozytywka, która w tym roku także będzie zajmowała się programem. Podobnie jak w zeszłym roku do dyspozycji będzie miała 60 tys. zł.