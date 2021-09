Trzech gorzowian pobiło piłkarza w Poznaniu. Poszło o dziewczynę?

Do tej sytuacji doszło w pierwszy powakacyjny weekend - w nocy z 4 na 5 września w centrum Poznania. W klubie Pacha bawił się Tor Junior Kondok Simon. To czarnoskóry 19-latek z Sudanu Południowego. Jest on zawodnikiem IV-ligowego klubu Korona Piaski, a na co dzień studentem jednej z poznańskich uczelni.