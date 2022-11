Trzech nastolatków z Danii nowymi zawodnikami Stali Gorzów

W sobotę 12 listopada, na kilkadziesiąt godzin przed zamknięciem okienka transferowego, Stal Gorzów pochwaliła się kontraktami z trójką młodych Duńczyków. To Andreas Olsen, Vilads Nagel i Sebastian Mayland. Cała trójka dopiero niedawno zakończyła przygodę z przedsionkiem dorosłego żużla, jakim jest rywalizacja w klasie o pojemności 250 cm3.

Sebastian Mayland oraz Andreas Olsen to tegoroczni finaliści SGP3, czyli rozgrywek dla zawodników w wieku 13-16 lat. Z kolei Villads Nagel to ubiegłoroczny brązowy medalista w indywidualnych mistrzostwach świata w klasie 250 cm3 (przypomnijmy, że na torze w Cloppenburgu w zeszłym sezonie mistrzem świata został gorzowianin Oskar Paluch).