Tych uczniów SP1 czeka kolejna przeprowadzka. Kiedy skończy się remont podstawówki?

- Za dwa tygodnie uczniowie wracają do szkół, a my - rodzice - dalej nie wiemy, gdzie trafią nasze dzieci. Nigdzie nie ma żadnej informacji, a o tym, gdzie dzieci będą się uczyć, pewnie dowiemy się z komunikatu dotyczącego rozpoczęcia roku szkolnego - mówi nam pani Monika, która jest mamą ucznia jednej z ostatnich klas Szkoły Podstawowej nr 1. W czwartek 18 sierpnia wieczorem zaalarmowała nas, że choć do 1 września zostały mniej niż dwa tygodnie, to wciąż nie wiadomo, gdzie swoje lekcje będą mieć uczniowie klas 6-8 ze Szkoły Podstawowej nr 1.