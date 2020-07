Tygodniowy przegląd prasy (Gorzów Wielkopolski, 28.06-4.07.2020), poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

271 dni. Tyle dokładnie czasu musieli czekać kibice Stali Gorzów, by znów przyjść na stadion przy ul. Śląskiej. W piątek 3 lipca mogli ściskać kciuki za żółto-niebieskich w meczu Moich Bermudów Stali Gorzów z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. Jak? Zobaczcie!

Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 4 lipca, na drodze nr 22 w pobliżu miejscowości Zdroisko.

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek 3 lipca na stadionie im. Edwarda Jancarza. Po dziesiątym biegu doszło do awarii prądu. Ogień pojawił się w rozdzielni, która jest na terenie stadionu.

Spraw prezent sobie albo bliskiej osobie:

Producent: Samsung

Ceny: od 769 do 999 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Samsung

Ceny: od 699 do 826 zł .

. Zobacz oferty

Tygodniowa prasówka 28.06-4.07.2020 Gorzów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gorzowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Piątek 3 lipca to dzień, w którym kibice Stali Gorzów mają pierwszą okazję w tym sezonie do kibicowania swoim ulubieńcom na żywo. W meczu IV kolejki PGE Speedway Ekstraligi ekipa Moich Bermudów Stali Gorzów podejmuję drużynę Eltroksu Włókniarza Częstochowa, a fani żółto-niebieskich po raz pierwszy mogą wejść na stadion im. Edwarda Jancarza przy ul. Śląskiej w Gorzowie. W związku z reżimem sanitarnym obiekt może zostać wypełniony w 25 proc. To oznacza, że mecz będzie mogło obejrzeć na żywo 3756 widzów. Choć stalowcy nie mają na koncie jeszcze żadnego zwycięstwa, wszystkie bilety zostały sprzedane. Pierwszy mecz z Fogo Unią Leszno gorzowianie musieli rozegrać 14 czerwca bez udziału publiczności.