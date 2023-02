Tyle zostało z 41 śmietników w Gorzowie. Podpalacz wciąż na wolności

- Zniszczeniu uległo 41 pojemników, każdy o pojemności 1,1 tys. litrów. Koszt postawienia nowych to 40 tys. zł – mówi nam Monika Piaskowska z Inneko. To miejska spółka, która zajmuje się odbieraniem odpadów w Gorzowie. Oszacowała ona straty, jakie powstały w wyniku poniedziałkowych podpaleń śmietników. Doszło do nich na gorzowskim Górczynie.