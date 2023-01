Tylko jeden zawodnik z Lubuskiego w żużlowej reprezentacji Polski

W tym roku polscy żużlowcy będą bronić tytułów indywidualnych mistrzów świata – Bartosz Zmarzlik wśród seniorów i Mateusz Cierniak w rywalizacji juniorów. Obaj to zawodnicy Motoru Lublin. Reprezentację Polski czeka też inne ważne wyzwanie. Do kalendarza imprez wróciły bowiem rozgrywki Drużynowego Pucharu Świata, które po raz ostatni odbyły się w 2017 roku. Turniej odbędzie się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Biało-Czerwoni, jako gospodarz mają zagwarantowany udział w finale. W półfinałach (25 i 26 lipca) rywalizować będą: Dania, Australia, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Czechy, Wielka Brytania i Francja. Zwycięzcy obu turniejów półfinałowych bezpośrednio dołączą do Polaków w obsadzie finału (29 lipca). Czwartego finalistę poznamy dzień wcześniej po turnieju barażowym.