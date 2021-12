Tylko spójrzcie na te zdjęcia: od razu chce się wskoczyć do wody! Morsy z Gorzowa i okolic zażywają lodowatych kąpieli do woli

Za to na pszczewskiej plaży morsowanko co do zasady jest w soboty i niedzielę o 10.00, i środy o 18.00.

Nasze spotkania to ukojenie, relaks i "odlot". Zimna kąpiel to naturalne lekarstwo w walce ze wszelkimi wirusami. Bądźmy mądrzy. Wzmacniajmy swoją moc i suwerenność. Róbmy swoje i cieszmy się życiem - tak zachęca do pluskania się w zimnej wodzie Antoni Józefowicz z Pszczewskiego Klubu Morsów. Czujecie się przekonani? Bo my tak!