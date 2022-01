Tym razem chyba już nie może być sensacji i AZS AJP Gorzów musi pokonać Energę Toruń

Stało się tak, gdyż w pierwszym meczu w Grodzie Kopernika teoretycznie jedna z najsłabszych ekip w rozgrywkach ekstraklasy sensacyjnie pokonała brązowe medalistki mistrzostw Polski. Po dwóch dogrywkach, 93:88, ale mimo wszystko. Zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego w tamtym listopadowym spotkaniu pierwszej rundy nie przypominały sobie. Prezentowały się tak, jak by pierwszy raz zagrały ze sobą, choć należy wspomnieć, że faktycznie w tamtym okresie nie były tak zgrane jak są dzisiaj. W Toruniu zwłaszcza było to widać po Stephanie Jones, która nie miała za sobą dużo treningów z drużyną. Już wtedy brakowało w zespole Stelli Johnson, ale jeszcze występowała Anna Makurat. Zabrakło za to Katarzyny Dźwigalskiej. Jednak te ubytki nie powinny tłumaczyć tej porażki, która może skutkować niższą lokatą w tabeli przed play offami.

O tym, że torunianki nie są najmocniejsze, wyjaśnia ligowa tabela, w której plasują się na przedostatnim miejscu z jedynie dwoma wygranymi. Ten drugi triumf koszykarki Emilii Lamparskiej odniosły nad outsiderem ligi GTK Gdynia, chociaż w rewanżu przegrały i tym samym przeszły do historii jako pierwszy team, który w najwyższej klasie rozgrywkowej uległ gdyniankom. W sobotę o 18.00 w hali AJP przy ul. Chopina czekamy więc na zwycięstwo, i to wysokie!