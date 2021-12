Tym razem znajdą się chętni? Jest drugie podejście do remontu fontanny w parku Kopernika w Gorzowie

Kiedy pod koniec lipca tego roku miasto ogłaszało przetarg na przebudowę parkowej fontanny wydawało się, że inwestycja, której od kilku lat domagało się wielu mieszkańców jest już tylko kwestią czasu. Czas zgłaszania ofert jednak mijał, ale chętnych do modernizacji nie było. Stanęło na tym, że do przetargu nie zgłosił się żaden potencjalny wykonawca. Miasto postępowanie unieważniło, a teraz robi kolejne podejście. Na zgłoszenia firm czeka do dwunastego stycznia.

Jak zmieni się popularna fontanna?

Jeśli tym razem znajdą się firmy, które zechcą inwestycję zrealizować, a miastu uda się wybrać najbardziej korzystną ofertę, to wówczas fontannę w parku Kopernika w Gorzowie czekają spore zmiany. Przede wszystkim wymienione mają zostać tak zwane zodiaki, czyli charakterystyczne, ułożone w okręgu elementy podające wodę. Jeśli natomiast chodzi o grzybki, czyli duże dysze znajdujące się w samym środku fontanny, to mają one pozostać te same. Zostaną jednak dokładnie oczyszczone. Wyremontowana ma zostać także sama niecka fontanny oraz okalający ją murek. Dotychczasowa nawierzchnia wokół wodotrysku zostanie rozebrana, a pojawią się tam nowe, duże płyty granitowe. Te będą w dwóch kolorach i stworzą mozaikę - jasnoszare będą zarysem promieni słonecznych, a czarne wypełnieniem tła pod promienie.

