U-24 Ekstraliga. Stal Gorzów jechała z GKM-em Grudziądz. Upadek w ostatnim biegu zmroził krew kibiców

To był jeden z lepszych występów gorzowian w rozgrywkach U24 Ekstraligi. Mecz z GKM Grudziądz stalowcy rozpoczęli od zwycięstwa w I biegu, a w kolejnych wyścigach tylko powiększali przewagę. I co warte odnotowania - w drużynie nie było słabych punktów, a każdy z zawodników Enei Stali Gorzów zakończył zawody ze zwycięstwem lub „dwójką” z bonusem. Szczególnie podobał się Jakub Stojanowski. 19-latek odjechał we wtorek najlepsze zawody w historii swoich startów w żółto-niebieskich barwach - wygrał dwa z czterech biegów, w których startował.

Zawody nie zakończyły się jednak szczęśliwie dla kilku zawodników z obu drużyn. W biegu XIV już w pierwszym wirażu defekt zanotował Marius Hillebrand z GKM-u. Gdy zjeżdżał w kierunku bandy, wpadł w niego Mathias Pollestad ze Stali. Gorzowski Norweg w powtórce już jednak nie wystąpił.