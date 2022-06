U24 Ekstraliga. Ostrów wziął rewanż na Stali Gorzów za porażkę z piątku

Po wtorkowym meczu U24 Ekstraligi można - pół żartem, pół serio - powiedzieć, że ostrowianie wzięli rewanż za piątkową porażkę w Ostrowie w PGE Ekstralidze. 10 czerwca drużyna Moich Bermudów Stali Gorzów pokonała Arged Malesę Ostrów 55:34. Teraz drużyny zawodników do lat 24 spotkały się na torze w Gorzowie. Od początku ton rywalizacji nadawali ostrowianie i to oni bez problemu zainkasowali dwa punkty do ligowej tabeli U24 Ekstraligi.