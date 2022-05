U24 Ekstraliga. Stal Gorzów przegrała w Lesznie. Jak pojechali nasi juniorzy?

Chcecie zobaczyć w żużlu coś świeżego? To obowiązkowo musicie się wybrać na zawody U24 Ekstraligi. Mecze są tu nie mniej emocjonujące i ciekawe, a zawodnicy walczą tu równie ambitnie niż w PGE Ekstralidze. Pokazał to wtorkowy mecz Stali Gorzów w Lesznie. W biegu X do mety po zwycięstwo zmierzał Timi Salonen, fiński zawodnik żółto-niebieskich. Na ostatnim łuku został niemal wjechał w niego Antoni Mencel, junior gospodarzy. Kilkuset kibiców zgromadzonych na stadionie im. Alfreda Smoczyka oczami wyobraźni widziało już karambol. Tymczasem Salonen, który staje się ulubieńcem koneserów czarnego sportu, nie dość, że nie upadł, to jeszcze ratując się przed upadkiem, nabrał większej prędkości i minął linię mety jako pierwszy.