Uczniowie wracają do szkół. Powrót nauki stacjonarnej

W pięciu województwach ferie trwają do 27 lutego. Są to województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Minister Przemysław Czarnek w wywiadzie dla polskatimes.pl przypomniał, że w szkołach od 1 września 2021 r. aż do Bożego Narodzenia, bez trzech dni przed świętami, trwała nauka stacjonarna.

- Później, po okresie świątecznym, nauka stacjonarna wróciła do szkoły. Tylko na tydzień do trzech tygodni – w zależności od województwa, bo mamy różnie podzielone ferie – nauka zdalna została wprowadzona. Stało się tak z uwagi na duże liczby zakażeń wariantem Omikron, ale nauka zdalna obowiązywała tylko w klasach V-VIII, bo przecież klasy I-IV cały czas uczą się stacjonarnie. Spójrzmy więc na to w ten sposób – w 95 proc. utrzymaliśmy i utrzymujemy naukę stacjonarną. Nauka zdalna to tylko ok. 5 proc.