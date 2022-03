Uczniowie z Ukrainy będą mieć zajęcia w siedmiu szkołach w Gorzowie

W poniedziałek zajęcia rozpoczną się w SP2, SP6, SP15, SP17 (szkoły podstawowe) oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (szkoła średnia). W kolejnych dniach zajęcia zaczną się w SP9 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16.

Jeszcze kilka dni temu, gdy liczba młodych uchodźców dochodziła do 200, miasto planowało uruchomić oddziały z zajęciami przygotowawczymi w SP6 i ZSTiO. Plany uległy jednak zmianie.

- Obecnie do szkół w Gorzowie zapisanych jest około 300 uczniów, jednak te dane zmieniają się każdego dnia. Wciąż przybywają kolejni uchodźcy do Gorzowa. A każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do zapisania dziecka do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju) - informuje Marta Liberkowska.