Ukradli pieniądze na ciężko chorych z hospicjum w Gorzowie. Na koncie mają włamania do kościołów

Gorzowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy ukradli pieniądze zbierane na chorych z hospicjum. Policjanci postawili jednemu z nich kolejne zarzuty, związane z podobną kradzieżą i włamaniami do kościołów. W jego sprawie został złożony wniosek o tymczasowy areszt. Zobaczcie materiał wideo z tej akcji.

Policjanci o kradzieży pieniędzy na hospicjum zostali poinformowani w czwartek 2 lipca przed godziną 19:00. W centrum handlowo-usługowym przy ul. Witosa w Gorzowie Wlkp. trzy osoby miały zabrać skrzynkę z gotówką i wybiec poza obiekt.

Ukradli skrzynkę i zabrali pieniądze Po zdarzeniu na miejscu pracowali policjanci kryminalni i śledczy. Informacje trafiły także do patroli w mieście. W obiekcie zabezpieczono monitoring, na którym widać było, jak sprawcy wchodzą do obiektu, a następnie jeden z nich podnosi skrzynkę z pieniędzmi dla chorych z hospicjum. Po chwili trzy osoby uciekają w stronę znajdujących się obok bloków mieszkalnych. Niedaleko mieli rozbić szybę w skarbonie i zabrać znajdujące się w środku pieniądze. Straty przez nich wyrządzone to około 2.000 złotych. Policjanci mieli już swoje typy co do podejrzanych w tej sprawie. Kwestią czasu pozostawało ich zatrzymanie.

Sprawcy zostali szybko schwytani W piątek 3 lipca przed godziną 23:00 policjanci otrzymali informacje o mężczyznach, którzy mogą być odpowiedzialni za kradzież. Funkcjonariusze zatrzymali na stacji paliw przy ul. Warszawskiej trzy osoby poszukiwane w tej sprawie. Byli to mężczyźni w wieku 18, 21 i 27 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy, by następnie usłyszeć zarzuty kradzieży z włamaniem.

Mężczyzna ma na swoim koncie kilka przestępstw O szczegółach akcji opowiedział nam oficer prasowy gorzowskiej policji. - Śledczy i kryminalni z komisariatu ustalili, że najstarszy z nich, znany już policjantom z innych przestępstw, ma na swoim koncie inne zdarzenia, do których doszło w ostatnim czasie. Pod koniec maja mężczyzna włamał się do gorzowskiej kaplicy katedralnej, skąd ukradł pieniądze i laptopa. W czerwcu wszedł do otwartego kościoła przy ul. Gwiaździstej i zabrał skarbonę z pieniędzmi. 27-latek usłyszał także zarzuty włamania do kościoła w Karninie. Gorzowska Prokuratura Rejonowa złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny - podsumował rzecznik prasowy gorzowskiej policji podkom. Grzegorz Jaroszewicz.

mat. Lubuska Policja, oprac. Jakub Kłyszejko