UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą podpisał umowę ze Stalą Gorzów. Gorzowianie będą pomagali kostrzynianom w szkoleniu adeptów szczypiorniaka

Podpisy pod dokumentem złożone, ręce wspólnie trzymały żółto-niebieski szalik. Formalna współpraca Stali Gorzów i UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą w zakresie szkolenia adeptów piłki ręcznej stała się w poniedziałek (14 lutego) faktem.

UKS Nukleon funkcjonuje w Kostrzynie nad Odrą od kilkunastu lat. Bazą klubu jest wybudowana w 2011 roku hala Zespołu Szkół przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, dostępna dla szczypiornistów trzy razy w tygodniu po cztery godziny dziennie oraz praktycznie bez ograniczeń w weekendy na rozgrywanie meczów. Piłkę ręczną uprawia tutaj 42 dziewcząt i chłopców w grupach młodzików oraz młodzików młodszych (roczniki 2008-2012).

Dzieci były szczęśliwe

Do formalnego popisania bezterminowej umowy o współpracy pomiędzy Stalą a UKS Nukleon doszło w poniedziałek (14 lutego) w siedzibie gorzowskiego klubu przy ul. Kwiatowej.

- Żużel bez wątpienia jest dla nas najważniejszy, ale na 75-lecie klubu mamy też ambitny program rozwoju piłki ręcznej – zapewnił dyrektor zarządzający Stali Tomasz Michalski. – Zakładamy, że oddanie w Gorzowie do użytku nowej hali sportowej powinno się zbiec w czasie z awansem naszych szczypiornistów do zawodowej superligi. Wizja wielofunkcyjności klubu wiąże się też z rozwojem zaplecza szkoleniowego. I temu służy nasza umowa z Nukleonem.

- Jeszcze poł roku temu nie wierzyłem w możliwość współpracy z tak potężnym klubem, jak Stal Gorzów – przyznał Marek Zatylny, w jednej osobie prezes i trener UKS Nukleon oraz nauczyciel w kostrzyńskim Zespole Szkół. – Nie prowadzimy grup juniorów i seniorów, więc trochę starsi zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mieli do tej pory perspektyw kontynuowania kariery na poważnym, ligowym poziomie. Kończyło się na tym, że występowali sporadycznie tylko jako drużyna szkolna albo… w ogóle rezygnowali z uprawiania piłki ręcznej. Deklaracja Stali, iż jest gotowa udzielić Nukleonowi organizacyjnego i szkoleniowego wsparcia, to dla nas prawdziwa rewolucja. Gdy powiedziałem o tym na treningu dzieciakom, zobaczyłem wielki entuzjazm i błyski w ich oczach. Jestem przekonany, że będzie to zdrowe partnerstwo, a owoce współpracy przyjdą wcześniej niż się wszyscy spodziewamy.

Wszyscy skorzystają

Jakie nadzieje wiąże ze współpracą kostrzyński klub? – Umowa ze Stalą bez wątpienia przyczyni się do znacznej promocji Nukleona. Spodziewam się, że teraz o wiele łatwiej będzie nam prowadzić nabór młodzieży – stwierdził Zatylny. – Na pewno będziemy też wyjeżdżali całymi zespołami do Gorzowa na mecze ligi centralnej. To znakomita nauka. Wiele obiecujemy sobie również po treningach, prowadzonych w Kostrzynie przez zawodników Stali.