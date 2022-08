Ulica Dąbrowskiego usycha w mgnieniu oka. Chcę wody dla drzew zamiast inwestycji |OPINIA

Gorzów powinien odpuścić w mieście jedną czy dwie „mniejsze” inwestycje, a pieniądze przeznaczyć na wodę. To będzie o wiele lepsza inwestycja niż remont jakiejś drogi, zrobienie chodnika czy budowa parkingu. Nie wierzycie? Przejdźcie się wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Ja wybrałem się tam na spacer w sobotnie południe. Ulica Dąbrowskiego na odcinku od Borowskiego do Mickiewicza wygląda dziś inaczej niż przez ostanie dziesięciolecia.

Drzewa w parku usychają. Miasto pójdzie do sądu?

Po wizycie na Dąbrowskiego zerknąłem na Google Street View, by przypomnieć sobie, jak ta część miasta wyglądała kilka lat temu. Wzdłuż ulicy pełno było zielonych drzew, które rzucały cień na ulicę i chodnik. Ba! Przy Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na drzewach były nawet liście. Dziś, niestety, stoją tu kikuty. A cała ulica coraz bardziej przypomina pustynię. Uschnięte drzewa są nie tylko przy sądzie, ale też dalej, na wysokości placu zabaw bliżej zbiegu ul. Dąbrowskiego w Mickiewicza. Kilka lat temu uschnięte drzewa można było policzyć tu na palcach jednej ręki. Dziś, po pięciu latach, i rąk, i nóg już do policzenia nie starcza...

Jeszcze parę lat temu była to jedna z ładniejszych ulic w mieście. Dziś straszy ona jednak suchymi drzewami. Większość drzew posadzonych wzdłuż ulicy uschła tu niemal w mgnieniu oka. Nie przesadzam.

Gdy przebudowywano skwer przy byłej centrali rybnej, prace nad ścieżką rowerową doprowadziły do uschnięcia wzdłuż Strzeleckiej kilka drzew. Gdyby więc przy Dąbrowskiego też ktoś remontował drogę i uszkodził korzenie drzew, to bym to jeszcze „rozumiał”. Ale nie...! Drzewa między Borowskiego a Mickiewicza uschły i usychają z powodu suszy.