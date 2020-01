Ulica Kombatantów w końcu pójdzie do remontu. Znacie inne koszmarne ulice?

- Ta droga jest dziurawa jak ser szwajcarski. Kierowcy, gdy po niej jadą, wyglądają jakby nie umieli jeździć. Albo co chwila skręcają, albo hamują w ostatniej chwili – tak mówił nam pan Wiesław, zawodowy kierowca. Klął pod nosem na ul. Kombatantów. Robił to… pięć lat temu. Już wtedy dopominał się remontu jednej z ważniejszych ulic w mieście. I nie był pierwszym, który zwracał uwagę na stan nawierzchni. Gdy jeszcze za prezydentury Tadeusza Jędrzejczaka, który rządził miastem do 2014 r., zrobiliśmy w GL ranking najgorszych ulic w mieście, ul. Kombatantów była w czołówce. Nic dziwnego! Tu dziura jest na dziurze i dziurą pogania. A do tej pory była jedynie łatana.

Co ciekawe, łatanie dziur na ul. Kombatantów, jest nawet uwiecznione na Google Street View. To internetowa aplikacja-usługa, dzięki której można podejrzeć, jak wygląda wiele ulic na świecie. Zobaczyć można także ul. Kombatantów. My przyjrzeliśmy się jej wczoraj na zdjęciach z 2012, z 2013 i z 2017 r. (drogowcy są na zdjęciach sprzed prawie ośmiu lat). Droga na nich wygląda podobnie. Jest wiele odcinków, na których dziury są od siebie co kilkadziesiąt centymetrów. Jeśli nawet jakaś dziura została w jednym roku załatana, to w kolejnym roku widać, że kolejna pojawiła się niemal w tym samym miejscu.